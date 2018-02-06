Невежливого робота перепрограммировали в Турции по просьбе министра

Турецкие инженеры перепрограммировали робота Sanbot, после того как тот несколько раз попытался перебить министра транспорта, судоходства и связи страны Ахмета Арслана во время выступления. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Министр выступал в центре науки и технологий в Анкаре по случаю Дня безопасности интернета, когда робот, которого сделали ведущим мероприятия, несколько раз прервал речь политика, призывая его говорить медленнее. Министр обратился к разработчикам с просьбой «взять робота под контроль».

После этого робота лишили громкой связи до конца мероприятия, а после окончания — перепрограммировали, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что каждое пятое рабочее место (21%) в Великобритании будет занято роботами к 2030 году. Такой прогноз сделал исследовательский институт Centre for Cities.