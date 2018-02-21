В Boston Dynamics попытались помешать роботу покинуть помещение

Инженер компании Boston Dynamics опубликовал видеоролик, на котором продемонстрировал испытания робота SpotMini. На кадрах видно, как он мешает роботу открыть дверь разными способами.

Сначала по «руке» машины наносится удар клюшкой, а когда роботу все-таки удается открыть дверь, специалист пытается ее закрыть. После этого робот-собака пытается пройти в дверной проем, но инженер тянет его назад за поводок, привязанный к корпусу робота.

В компании рассказали, что все действия робота были выполнены автономно после получения им команды «Иди». После всех попыток помешать SpotMini покинуть помещение, ему все-таки позволили открыть дверь и выйти, сообщает телеканал «360».

Новую версию SpotMini компания Boston Dynamics представила в начале февраля. Специалисты продемонстрировали, как робот не может выйти из помещения, пока ему на подмогу не приходит такой же робот, но с манипулятором. Процесс «побега» занял порядка 15 с.