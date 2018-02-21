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В Boston Dynamics попытались помешать роботу покинуть помещение

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Фото: ТАСС/Alessandro Di Ciommo
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Инженер компании Boston Dynamics опубликовал видеоролик, на котором продемонстрировал испытания робота SpotMini. На кадрах видно, как он мешает роботу открыть дверь разными способами.

Сначала по «руке» машины наносится удар клюшкой, а когда роботу все-таки удается открыть дверь, специалист пытается ее закрыть. После этого робот-собака пытается пройти в дверной проем, но инженер тянет его назад за поводок, привязанный к корпусу робота.

В компании рассказали, что все действия робота были выполнены автономно после получения им команды «Иди». После всех попыток помешать SpotMini покинуть помещение, ему все-таки позволили открыть дверь и выйти, сообщает телеканал «360».

Новую версию SpotMini компания Boston Dynamics представила в начале февраля. Специалисты продемонстрировали, как робот не может выйти из помещения, пока ему на подмогу не приходит такой же робот, но с манипулятором. Процесс «побега» занял порядка 15 с.

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