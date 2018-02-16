Робота-спасателя научили собирать автомобильную коробку передач

Программисты Благовещенского государственного педагогического университета в рамках конкурса Фонда перспективных исследований (ФПИ) научили созданного по заказу МЧС робота-спасателя Федора собирать автомобильную коробку передач.

Андроид существует в единственном экземпляре, поэтому программисты работают с его симулятором в виртуальной реальности, но добились значительных результатов. Руководитель лаборатории БГПУ Александр Семочкин рассказал «Известиям», что условия максимально приближены к реальному физическому миру, и исследователям удается уверенно манипулировать необходимыми виртуальными объектами.

Всего в конкурсе, который проходит с июня 2017 года, участие принимают 40 команд из разных регионов страны. При этом разработку лаборатории информационных технологий БГПУ в ФПИ считают лучшим из представленных проектов.

«Команда из Благовещенска — самый активный участник конкурса. Они далеко продвинулись по техническому зрению и управлению роботом», — рассказал «Известиям» руководитель проекта ФПИ по разработке человекоподобного робота Сергей Хурс.

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