Прямой эфир

Ученые изобрели способ наносить графеновые метки на продуты питания

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из американского университета Райса изобрели метод размещения на продуктах питания графеновых меток с помощью расфокусированного лазерного луча.

По словам химика Джеймса Тура — руководителя лаборатории, учеными которой совершено изобретение, — графеновые метки могут заменить маркировки на продуктах и одежде. 

«Метки подскажут, откуда приехал продукт, как долго его хранили и как его транспортировали», — заявил Тур.

При этом метки не нанесут потребителям ущерба, так как графен является продуктом преобразования изначального материала, а не посторонним химическим соединением. 

Ученым из университета Райса удалось создать метки на хлебе, кожуре картофеля и скорлупе кокосового ореха. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полноценные яйцеклетки биологи впервые вырастили в условиях лаборатории
Российские ученые разработали экзокисть, управляемую силой мысли
Реабилитационный комплекс оснащен интерфейсом «мозг-компьютер»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017