Ученые изобрели способ наносить графеновые метки на продуты питания

Ученые из американского университета Райса изобрели метод размещения на продуктах питания графеновых меток с помощью расфокусированного лазерного луча.

По словам химика Джеймса Тура — руководителя лаборатории, учеными которой совершено изобретение, — графеновые метки могут заменить маркировки на продуктах и одежде.

«Метки подскажут, откуда приехал продукт, как долго его хранили и как его транспортировали», — заявил Тур.

При этом метки не нанесут потребителям ущерба, так как графен является продуктом преобразования изначального материала, а не посторонним химическим соединением.

Ученым из университета Райса удалось создать метки на хлебе, кожуре картофеля и скорлупе кокосового ореха.