Прямой эфир

Полноценные яйцеклетки биологи впервые вырастили в условиях лаборатории

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полноценные человеческие яйцеклетки удалось вырастить британским биологам в условиях лаборатории. Ученые вырастили клетки яичников, используя коктейль из белков и сигнальных молекул, рассказывается в статье, посвященной данной научной работе.

Эксперимент проводился в Эдинбургском университете в Шотландии. Комментируя удачный опыт ученые говорят, что «научились управлять всеми стадиями роста яйцеклеток в лаборатории, что существенно расширяет наш арсенал в борьбе с бесплодием», сообщает «РИА Новости». Как заявила Эвелин Телфер, биологи изучают способы улучшения роста яйцеклеток и в случае разрешения регулирующих органов намерены провести опыт по оплодотворению выращенных яйцеклеток.

В последние годы молекулярные биологи научились превращать стволовые клетки в ткани костей, кожи, мышц и нервной системы. Трансформация стволовых клеток в половые клетки, пригодные для имплантации в тело человека, представляет для исследователей особый интерес.

Ученые из Шотландии вырастили полноценные яйцеклетки не из стволовых клеток мышей, а из незрелых гамет, извлеченных из яичника десятков женщин-добровольцев. Успех ученых может помочь полностью решить проблему с рождением детей у бесплодных пар.

Ранее портал iz.ru сообщал, что специалисты Калифорнийского департамента здравоохранения сообщили об опасности исходящих от электронных гаджетов излучений, которые могут вызывать рак и бесплодие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ибупрофен может вызывать бесплодие у мужчин
Ребенок от трех родителей появится в Великобритании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017