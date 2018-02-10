Полноценные яйцеклетки биологи впервые вырастили в условиях лаборатории

Полноценные человеческие яйцеклетки удалось вырастить британским биологам в условиях лаборатории. Ученые вырастили клетки яичников, используя коктейль из белков и сигнальных молекул, рассказывается в статье, посвященной данной научной работе.

Эксперимент проводился в Эдинбургском университете в Шотландии. Комментируя удачный опыт ученые говорят, что «научились управлять всеми стадиями роста яйцеклеток в лаборатории, что существенно расширяет наш арсенал в борьбе с бесплодием», сообщает «РИА Новости». Как заявила Эвелин Телфер, биологи изучают способы улучшения роста яйцеклеток и в случае разрешения регулирующих органов намерены провести опыт по оплодотворению выращенных яйцеклеток.

В последние годы молекулярные биологи научились превращать стволовые клетки в ткани костей, кожи, мышц и нервной системы. Трансформация стволовых клеток в половые клетки, пригодные для имплантации в тело человека, представляет для исследователей особый интерес.

Ученые из Шотландии вырастили полноценные яйцеклетки не из стволовых клеток мышей, а из незрелых гамет, извлеченных из яичника десятков женщин-добровольцев. Успех ученых может помочь полностью решить проблему с рождением детей у бесплодных пар.

Ранее портал iz.ru сообщал, что специалисты Калифорнийского департамента здравоохранения сообщили об опасности исходящих от электронных гаджетов излучений, которые могут вызывать рак и бесплодие.