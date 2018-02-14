Ученые России и Китая испытывают первую подледную связь для Арктики

Первую в мире подледную связь для Арктики разрабатывают ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с коллегами из Харбинского инженерного университета (Китай). Об этом сообщила пресс-служба российского вуза.

В рамках международной зимней школы ученые провели уникальный эксперимент по изучению новой арктической технологии в бухте Новик на острове Русский. Изобретение на базе современной гидроакустики планируется использовать для разведки и добычи нефти и газа в Арктическом регионе, сообщает «Интерфакс».

Руководитель эксперимента, заведующий кафедрой приборостроения Инженерной школы ДВФУ, профессор Владимир Короченцев отметил, что испытания на базе физических методов российских ученых и технологии обработки информации китайских исследователей могут стать прорывом в освоении Арктики.

Основой эксперимента стал разработанный дальневосточными учеными пневматический гидроакустический излучатель. Он распространяет звуковые волны в воде и по льду. Харбинские коллеги привезли высокоточные сейсмические приемники для замера вибрации льда. В результате ученые планируют понять, как упругие волны распространяются в воду и толще льда.

Ранее портал iz.ru сообщал, что перспективными исследованиями в области искусственного интеллекта занялись ученые Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт», которые разрабатывают природоподобные подходы, материалы и технологии, позволяющие снизить энергопотребление искусственных систем, в том числе роботов.