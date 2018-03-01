Главнокомандующий ВКС РФ рассказал подробности о комплексе «Кинжал»

Наличие у России гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» расширяет возможности Воздушно-космических сил (ВКС) по реагированию на возможную агрессию. Об этом заявил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Он отметил, что этот комплекс наряду с другими новейшими вооружениями РФ будет способствовать «сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий».

Суровикин рассказал, что комплекс «Кинжал» создан на базе модернизированного самолета МиГ-31 и оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой.

Говоря о возможностях комплекса, он указал на то, что маневрирование ракеты гиперзвуковой скорости позволяет ей преодолевать «все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны».

«Все проведенные испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением назначенных целей», — приводит ТАСС слова генерала.

Как передает агенство, Суровикин рассказал, что первое авиационное формирование, оснащенное комплексом «Кинжал», приступило к несению опытно-боевого дежурства с 1 декабря 2017 года.

Портал iz.ru ранее сообщал, что Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о новейших военных разработках России.

Он, в частности, упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».