Рогозин рассказал о сроках производства тяжелой ракеты «Ангара»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что налаживание кооперационных схем внутри предприятий «Роскосмоса» поможет запустить серийное производство тяжелой ракеты «Ангара» уже в 2021 году.

По итогам посещения филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» ПО «Полет» Рогозин подчеркнул, что в «Роскосмосе» пока что рассчитывают в 2019 году сделать легкие ракеты «Ангара 1.1» и «Ангара 1.2».

«Мы рассчитаем все этапы создания этих производств, финансирования этих производств, с тем чтобы выйти на эту дату», — сказал Рогозин.

Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал «Известиям», что в Москве планируют изготовить шесть ракет «Ангара-А5».