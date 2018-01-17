Шесть ракет «Ангара-А5» изготовят в Москве

Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал «Известиям» о том, как поступят с территорией предприятия в центре Москвы, когда стартует следующая «Ангара» и сколько пусков «Протона» будет в 2018 году.

По его словам, в Москве «будут по-прежнему производить ракету «Протон», разгонные блоки».

«До 2022 года будем выпускать здесь третью ступень тяжелой «Ангары-А5», здесь же пройдут общие испытания ракет этого семейства. Всего в столице будет изготовлено шесть ракет «Ангара-А5», — сообщил Варочко.

Функционер добавил, что следующий старт легкой ракеты «Ангара-1.2» намечен на 2019–2020 годы.

«Всего сейчас мы изготавливаем три ракеты «Ангара-1.2», три «Ангара-А5», а дальнейший заказ будет определен дополнительно», — отметил Варочко.

Кроме того, он заявил, что в 2018 году планируется «четыре-пять» пусков ракет «Протон».

«На весну намечен запуск космического аппарата «Благовест» в интересах Минобороны. Летом в планах значится коммерческий старт. Речь о парном запуске спутников Eutelsat 5 West B и MEV-1. На осень намечен старт метеоспутника «Электро-Л», а на конец года — многофункционального лабораторного модуля «Наука», — сказал Варочко.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«В столице будет изготовлено шесть ракет «Ангара-А5»