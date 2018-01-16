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РКС опубликовал отчет о работе «Лунохода-2» к 45-летию посадки на Луну

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Фото: ТАСС/Акимов Николай
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Холдинг «Российские космические системы» (РКС) опубликовал рассекреченный отчет о работе автоматической станции «Луна-21» и «Лунохода-2» к 45-летию посадки на естественный спутник Земли. 

В этом документе изложены все аспекты управления луноходом. Кроме того, в нем подробно разбираются проблемы, возникшие в ходе миссии, и как специалистам удалось их решать.

Отчет о работе состоит из двух частей: в первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры с системой малокадрового телевидения, во второй — наземного комплекса связи «Сатурн-МС».

Система дистанционного управления аппарата работала на поверхности Луны с 16 января до 10 мая 1973 года, при этом большинство приборов связи даже при превышении ресурса более чем на 70% сохранили свою работоспособность.

Ранее портал iz.ru сообщал, что РФ развернет на естественном спутнике Земли лазерную систему навигации. Суть проекта заключается в том, что на посадочной станции «Луна-25» установят специальные световые маяки, которые укажут точное место прилунения аппарата. Лазерные сигналы можно будет наблюдать с Земли при помощи телескопа.

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