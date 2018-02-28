Ученые заявили о возможности земных бактерий расти на спутнике Сатурна

Земные бактерии оказались способны выжить на одном из спутников Сатурна.

Как сообщает телеканал «Мир», ученые Венского университета в ходе эксперимента поместили бактерий в химическую среду, близкую к среде Энцелада.

Смесь состояла из водорода, азота, метана, а также углекислого и угарного газов. Температурный диапазон — от 65 до 80 градусов, а давление повышалось до 90 бар.

В итоге археи оказались способны выжить. При этом один из трех участвовавших в опыте видов бактерий даже показал способность расти и развиваться.

Ранее неизвестные виды бактерий предположительно обнаружили ученые центра коллективного пользования «Геномика» Института химической фундаментальной медицины из Новосибирска в вечной мерзлоте на Мамонтовой горе в Якутии.



