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Ученые нашли на Луне большие запасы воды

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Фото: Global Look Press/Bill Ingalls
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Вода на Луне распространена по всей поверхности, а не ограничивается полярными шапками, выяснили ученые из Института космических исследований в Боулдере (США). Об этом сообщает сайт NASA.

«Как выяснилось, неважно, в какое время суток и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует», – говорится в источнике.

При этом речь, скорее всего, идет не об обычной воде, а о ее более реактивной разновидности (относительно Н2О), состоящий из одного атома кислорода и одного атома водорода - OH, также называемый гидроксилом.

Такая вода может содержаться в горных породах, ее можно извлечь для использования, как в качестве питьевой, так и для получения кислорода.

Это открывает перспективы колонизации спутника, если, конечно, она легкодоступна, что еще предстоит выяснить.

20 февраля ученые из Университета Бригама Янга в США установили, что бег положительно влияет на память и снижает негативное воздействие длительных стрессов. 

В ходе эксперимента ученые поместили лабораторных мышей в стрессовые условия. У грызунов, которые бегали в колесе, был зафиксирован более высокий показатель долговременной потенциации, чем у тех, кто обходился без физической нагрузки. 

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