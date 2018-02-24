Ученые описали способ использования бус древними охотниками Сибирской Арктики

Бусы и браслеты могли использоваться древними охотниками Сибирской Арктики как паспорта, считают археологи Института истории материальной культуры РАН. Об этой гипотезе стало известно в субботу, 24 февраля.

«Древние охотники, населявшие район Сибирской Арктики около 30 тыс. лет назад, использовали украшения из зубов и костей животных в качестве средств идентификации личности», — цитирует «Интерфакс».

Поводом послужил анализ находок, сделанных на Янской стоянке с 2001 года и полевого сезона 2017 года.

Огромное количество бусин из костей и бивней мамонта говорит о массовом производстве, а сложные орнаменты о каком-то смысле украшений.

13 января палеонтологи Санкт-Петербургского и Томского государственных университетов сообщили, что описали неизвестный род и вид ящеров, обитавших на Земле 120 млн лет назад.

Новый вид назвали сибиротитаном. Реконструкция облика доисторического животного была сделана по костям, найденным у села Шестаково Кемеровской области.