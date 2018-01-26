Неизвестные науке виды бактерий предположительно нашли в Якутии

Неизвестные ранее виды бактерий предположительно обнаружили ученые центра коллективного пользования «Геномика» Института химической фундаментальной медицины из Новосибирска в вечной мерзлоте на Мамонтовой горе в Якутии. Об этом сообщает издание сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Участники интеграционного проекта из Москвы, Новосибирска, Тюмени и США предоставили для исследования образцы, которые были найдены в мерзлоте высотой около 60 м и возрастом около 3,5 млн лет, сообщает ИА SakhaNews.

Сами бактерии вряд ли успели сильно измениться, отмечает руководитель центра «Геномика» Марсель Кабилов. На данный момент существует определенная проблема, касающаяся не столько опасности древних бактерий, сколько их неконтролируемого распространения на территории страны.

Ранее также в недрах вечной мерзлоты Мамонтовой горы в Якутии были обнаружены бактерии, которые способы делиться при температуре +5 градусов. Проведенные на мышах опыты показали, что бактерия увеличивает продолжительность жизни животных и избавляет их от старческой слепоты.