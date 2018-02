Генетики подтвердили скрещивание слонов с мамонтами

Британские зоологи из Гарвардского университета совместно с несколькими учеными из других стран в ходе исследования пришли к выводу, что слоны и мамонты немало путешествовали с континента на континент и скрещивались между собой. К такому выводу специалисты пришли, составив подробную родословную слоновьих. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зоологи установили, что ныне вымершие мастодонты (Mammutidae) отделились от предков будущих слонов примерно 20–30 млн лет назад. Специалисты отмечают, что обитавшие в Северной Америке мамонты Колумба скрещивались с шерстистыми мамонтами, мигрировавшими с евразийского континента. В свою очередь, африканский лесной слон и саванный слон являются разными видами: предки этих животных разделились около 2–3 млн лет назад, сообщает телерадиокомпания «Мир».

На сегодняшний день в природе существуют три вида слонов: африканский саванный, африканский лесной и индийский.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на аукционе во французском Лионе скелет гигантского шерстистого мамонта был продан за €548 тыс.