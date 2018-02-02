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Древние останки мамонта нашли дайверы в Курганской области

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Фото: Global Look Press/Konstantin Mikhailov
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Останки древних животных — бизонов и мамонтов — достали дайверы со дна реки Тобол, которая находится в Курганской области.

Место, откуда дайверы подняли уникальные находки, зовется «костяная линза». Дно буквально осыпано костями животных, которые вымерли еще в ледниковый период, сообщает телеканал «Звезда».

За долгие годы работы специалисты подводной экспедиции собрали несколько сотен ценнейших экспонатов, среди которых кости мамонта возрастом 50 млн лет, а также украшения, церковная символика и многое другое.

Специалисты утверждают, что лучшая погода для поисков именно зимой в солнечные дни. В этот раз водолазам удалось поднять со дна 15 удивительных экспонатов. Теперь их предстоит высушить, покрыть специальным клеем. Затем находки перейдут в ведомства музеев по всей стране.

В прошлом году на территории этого места были обнаружены зубы доисторических акул и оружия труда. Возраст находок составил около 30 млн лет. Доисторические акулы в Кайнойскую и Мезозойскую эру здесь вполне могли обитать, ведь тогда территорию покрывало древнее Тургайское море.

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