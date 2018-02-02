Прямой эфир

Более 60 тыс. построек майя обнаружили ученые в Гватемале

0
Фото: Global Look Prees/Craig Lovell
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые обнаружили не менее 60 тыс. различных строений цивилизации майя на севере Гватемалы в департаменте Петен, скрытые в джунглях. Совершить открытие специалистам помогли оптические локаторы (лидары). Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Ученые охватили в ходе исследования площадь в 2,1 тыс. кв. км на территории биосферного заповедника Maya Biosphere Reserve.

По словам археологов, принимавших участие в поисках, речь идет о городах с большими площадями и пирамидами, террасами и сложными системами ирригации.

«Это террасы и места выращивания сельскохозяйственных культур с оросительными каналами, резервуары для сбора воды, укрепленные поселения и широкие дороги, сделанные майя, в невообразимом прежде масштабе», — рассказал один из авторов исследования Франсиско Эстрада-Белли.

По его мнению, теперь можно небезосновательно полагать, что на этой территории могли проживать 10–15 млн человек.

Поселения майя находились на территории Белиза, Гватемалы, Гондураса, Мексики и Сальвадора. Расцвета их цивилизация достигла в 300–900 годы н.э., а в упадок пришла, когда Колумб открыл Америку, напоминает телерадиокомпания «Мир».

Напомним, ранее ученые нашли пирамиду внутри пирамиды в древнем городе майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике. Второе сооружение внутри пирамиды Кукулькана удалось обнаружить с помощью трехмерной электротомографии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Археологи нашли пуговицу с символикой Мальтийского ордена в Москве
Скелет десятиметрового титанозавра обнаружили в Египте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017