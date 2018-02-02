Более 60 тыс. построек майя обнаружили ученые в Гватемале

Ученые обнаружили не менее 60 тыс. различных строений цивилизации майя на севере Гватемалы в департаменте Петен, скрытые в джунглях. Совершить открытие специалистам помогли оптические локаторы (лидары). Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Ученые охватили в ходе исследования площадь в 2,1 тыс. кв. км на территории биосферного заповедника Maya Biosphere Reserve.

По словам археологов, принимавших участие в поисках, речь идет о городах с большими площадями и пирамидами, террасами и сложными системами ирригации.

«Это террасы и места выращивания сельскохозяйственных культур с оросительными каналами, резервуары для сбора воды, укрепленные поселения и широкие дороги, сделанные майя, в невообразимом прежде масштабе», — рассказал один из авторов исследования Франсиско Эстрада-Белли.

По его мнению, теперь можно небезосновательно полагать, что на этой территории могли проживать 10–15 млн человек.

Поселения майя находились на территории Белиза, Гватемалы, Гондураса, Мексики и Сальвадора. Расцвета их цивилизация достигла в 300–900 годы н.э., а в упадок пришла, когда Колумб открыл Америку, напоминает телерадиокомпания «Мир».

Напомним, ранее ученые нашли пирамиду внутри пирамиды в древнем городе майя Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике. Второе сооружение внутри пирамиды Кукулькана удалось обнаружить с помощью трехмерной электротомографии.