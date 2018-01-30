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Скелет десятиметрового титанозавра обнаружили в Египте

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Фото: commons.wikimedia.org/Gerhard Boeggemann
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Скелет десятиметрового динозавра обнаружили в оазисе Харга в египетской провинции Новая Долина.

Как сообщает издание «Масрауи», находка была сделана еще в декабре 2013 года. На протяжении четырех лет археологи изучали останки гигантского животного. Только сейчас результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Ecology and Evolution.

По словам ученых, титанозавр, проживавший в районе Ливийской пустыни более 75 млн лет назад, весил 5,5 т, обладал длинной шеей и хвостом, передвигался на четырех лапах и был травоядным, как и все представители рода.

Исследователи отмечают, что найденный скелет — один из немногих относящихся к меловому периоду, в конце которого динозавры окончательно вымерли.

Титанозавр отличался вторичными кожными окостенениями — остеодермами, которые выполняли защитные функции. Как уточнили археологи, обнаруженный скелет является одним из наиболее полных из всех ранее найденных в Африке: хорошо сохранился череп, нижняя челюсть, шея, позвоночник и конечности.

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