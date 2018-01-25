Российские ученые рассказали об «узбекском» динозавре
Палеонтологи из Зоологического института РАН сообщили, что хищный динозавр, живший 90 млн лет назад, впервые появился в Средней Азии, а не в Южной Америке. Ученые выяснили, что останки рептилии-альваресзавриды, найденные в Узбекистане, такие же древние, как и кости особи, обнаруженные до этого в Аргентине.
При этом, как удалось узнать «Известиям», «узбекский» динозавр гораздо более эволюционно продвинут. Из этого последовал вывод, что данный вид рептилий зародился именно в Средней Азии.
Самые крупные представители данной особи в длину не превышали 2 м. У них были стройные ноги, длинный хвост, а также очень маленькие передние конечности.
Некоторые ученые считают, что альваресзавриды с их помощью выковыривали из коры деревьев личинки насекомых, которыми в основном и питались.
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