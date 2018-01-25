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Российские ученые рассказали об «узбекском» динозавре

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Фото: Андрей Атучин
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Палеонтологи из Зоологического института РАН сообщили, что хищный динозавр, живший 90 млн лет назад, впервые появился в Средней Азии, а не в Южной Америке. Ученые выяснили, что останки рептилии-альваресзавриды, найденные в Узбекистане, такие же древние, как и кости особи, обнаруженные до этого в Аргентине.

При этом, как удалось узнать «Известиям», «узбекский» динозавр гораздо более эволюционно продвинут. Из этого последовал вывод, что данный вид рептилий зародился именно в Средней Азии.

Самые крупные представители данной особи в длину не превышали 2 м. У них были стройные ноги, длинный хвост, а также очень маленькие передние конечности. 

Некоторые ученые считают, что альваресзавриды с их помощью выковыривали из коры деревьев личинки насекомых, которыми в основном и питались.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Аргентинский» динозавр оказался родом из Узбекистана

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