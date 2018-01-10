Найденный в Сибири новый вид динозавров назвали сибиротитаном

Официальное название — sibirotitan astrosacralis — получил новый вид динозавров, который был найден в Сибири и принадлежит к виду зауроподов, сообщила пресс-служба Томского государственного университета.

Ранее сибирского динозавра окрестили сибирозавром, но теперь он получил официальное название. Латинское наименование связано непосредственно с анатомическими особенностями и ареалом обитания нового вида и переводится как «сибиротитан звездокрестцовый», сообщает Сибирское агентство новостей.

Сибиротитан отличается наличием пяти крестцовых позвонков, крестцовых ребер, ориентированных радиально (в форме звезды), а также особого гребня на невральной дуге туловищного позвонка. На данный момент древних ящеров с такими особенностями скелета еще нигде не находили.

Кроме того, длина сибирского динозавра могла достигать 20 м, а вес — около 50 т. Возраст сибиротитана составляет около 100 млн лет. Это второй зауропод, который был описан в России. Он является старейшим представителем титанозавроформ в Азии. Научная работа о древнем ящере была опубликована в конце декабря 2017 года в международном палеонтологическом журнале Geobios.

Впервые останки сибирского динозавра были найдены группой ученых в разрезе Шестаковский Яр в Кемеровской области в ходе экспедиций в 1994–1995 годах. Находки продолжались вплоть до 2011 года, но на их исследование требовалось много времени.

Ученые предполагали, что обнаружили новый вид, но из-за того что останки располагались в плотном песчанике илекской свиты, на извлечение их из сцементированной породы у ученых ушло несколько лет.