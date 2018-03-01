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Россия передаст Казахстану две стартовые площадки на Байконуре

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Казахстан станет космической державой до конца мая 2018 года. К этому времени республика бесплатно получит от России стартовые площадки для ракет «Зенит» на космодроме Байконур. Сейчас у республики нет в собственности космической техники и инфраструктуры.

В будущем эти комплексы планируют модернизировать для перспективной пилотируемой программы РФ — запусков носителей «Союз-5». Участие Казахстана в российской программе позволит Байконуру остаться главным космодромом для России. 

Зампред аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Казахстана Галымжан Данбаев рассказал «Известиям», что с января по март проведена подготовка к передаче имущества, сформирована рабочая комиссия, разработана проектная документация. 

По словам представителей ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ — эксплуатант всех российских гражданских космодромов), которые вошли в комиссию по передаче инфраструктуры, предполагается, что к началу лета новые владельцы начнут эксплуатировать площадки.

Подробнее — в материале «Известий»:

Россия сделает Казахстан космической державой

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