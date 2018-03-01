Россия сделает Казахстан космической державой

Казахстан станет космической державой до конца мая нынешнего года. К этому сроку республика бесплатно получит от России стартовые площадки для ракет «Зенит» на космодроме Байконур. В будущем эти комплексы планируют модернизировать для перспективной пилотируемой программы РФ — запусков носителей «Союз-5». По мнению экспертов, участие Казахстана в российской программе позволит Байконуру остаться главным космодромом для нашей страны. Сейчас республика не имеет в собственности космической техники и стартовой инфраструктуры для нее.

В комиссию по передаче инфраструктуры вошли представители ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ — эксплуатант всех российских гражданских космодромов) и ОАО «Республиканское государственное предприятие «Инфракос» (Казахстан; отвечает за сохранность и использование объектов Байконура, которые не будет далее арендовать РФ).

— Передача объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» от Российской Федерации завершится в мае 2018 года, — рассказал «Известиям» зампред аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Казахстана Галымжан Данбаев.

В ЦЭНКИ подтвердили эти сроки.

Москва и Астана много лет вели переговоры о более активном участии последней в деятельности Байконура (первый космодром планеты находится на территории этой страны). Для этого планировалось реализовать проект «Байтерек». Первоначальная идея заключалась в строительстве стартового стола под российскую ракету «Ангара», но стороны не смогли договориться о суммах вложений.

В 2013 году РФ и Казахстан на высшем уровне приняли решение о пересмотре соглашения по Байконуру — в частности, о выводе из-под российской аренды инфраструктуры для пусков ракет «Зенит». Третьей стороной совместного российско-казахстанского проекта должна была стать Украина — производитель этих носителей. Стартовые площадки предполагалось передать в пользование ООО «Международные космические услуги» (МКУ) — в состав его соучредителей входят Уральская горно-металлургическая компания Искандара Махмудова, ЦЭНКИ и Фонд государственного имущества Украины. В 2014 году реализацию проекта приостановили. Сейчас МКУ находится в стадии ликвидации.

В 2016 году были заключены двусторонние договоренности между Москвой и Астаной о модернизации инфраструктуры «Зенитов» под новую российскую ракету среднего класса «Союз-5». Летом 2017 года завершено согласование списка объектов, подлежащих выводу из-под российской аренды. Процесс их передачи Астане начинается 1 марта текущего года. В итоге республика получит на Байконуре стартовые площадки и тем самым вступит в космический клуб, а также станет полноценным партнером России в ее пилотируемой программе.



Справка «Известий» Казахстану будет передан стартовый комплекс на площадке 45 Байконура. Он включает две пусковые установки, одна из которых используется в рамках международного проекта «Наземный старт», а другая разрушена в результате аварии в 1990 году. Также Россия завершит аренду монтажно-испытательного корпуса на площадке 42, где проходила наземная проверка ракеты «Зенит» и ее предстартовая подготовка. Помимо этого, в перечень передаваемых объектов включены некоторые сооружения обеспечивающей инфраструктуры, инженерные сети и системы коммуникаций.

В МОАП «Известиям» сообщили, что с января по март проведена подготовка к передаче имущества, сформирована рабочая комиссия, разработана проектная документации. По словам представителей ЦЭНКИ, предполагается, что к началу лета новые владельцы примут инфраструктуру и начнут ее эксплуатировать. Россияне, которые сейчас работают на объектах «Зенита», по своему усмотрению смогут продолжить трудиться в составе казахстанской организации, перейти на другие объекты Байконура или переехать на новый российский космодром Восточный. После оформления «зенитовских» площадок в собственность центральноазиатской республики планируется передать их в пользование совместному предприятию России и Казахстана АО «Байтерек».

Дальнейшая эксплуатация этих объектов связана с их модернизацией для стартов новой российской ракеты «Союз-5» — в космической отрасли РФ уже приступили к ее разработке. При пусках с Байконура она будет называться «Сункар». Серьезной переделки наземного комплекса не потребуется. «Союз-5» по интерфейсам, компоновке и используемым двигателям во многом повторит «Зенит», однако будет полностью производиться из российских комплектующих и на отечественных предприятиях. «Зениты» собирали на украинском «Южмаше». При этом 80% комплектующих для ракеты изготавливали в России.

По словам Галымжана Данбаева, технико-экономическое обоснование модернизации инфраструктуры на Байконуре под новую российскую ракету пока находится в разработке. Ранее сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в $245 млн.

Член экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин считает, что предстоящая передача объектов сделает космические программы Москвы и Астаны более зависимыми друг от друга. Также можно будет избежать требований о согласовании количества и траекторий полетов российских ракет «Протон» и других ограничений для космической деятельности РФ.

— Обе страны еще сильнее привяжутся друг к другу в области космических программ, — рассказал «Известиям» Андрей Ионин. — Единственная возможность для Казахстана использовать наземную инфраструктуру от «Зенита» — это участие в совместных проектах с Россией, у которой будет ракета под этот стартовый комплекс. Оно должно положительно сказаться на других совместных проектах.

Испытательный пуск «Союза-5» с Байконура запланирован на 2022 год. Ракета должна будет вывести в космос новый пилотируемый корабль «Федерация» (первый его старт проведут без экипажа).