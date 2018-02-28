Капсула корабля «Союз» с экипажем МКС совершила посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-06» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи Казахстана.

«Спускаемый аппарат с космонавтом «Роскосмоса» Александром Мисуркиным и астронавтами НАСА Марком Ванде Хаем и Джозефом Акабой совершил посадку в 05:31 мск», — сказали в Центре управления полетами (ЦУП).

В сообщении отмечается, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Специалисты поисково-спасательных сил приступили к поиску аппарата. В операции принимают участие около 250 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26.

Ранее сообщалось, что Россия в 2018 году намерена увеличить количество гражданских космических пусков. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается произвести 23 старта.



