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Капсула корабля «Союз» с экипажем МКС совершила посадку в Казахстане

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Фото: roscosmos.ru
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Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-06» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи Казахстана. 

«Спускаемый аппарат с космонавтом «Роскосмоса» Александром Мисуркиным и астронавтами НАСА Марком Ванде Хаем и Джозефом Акабой совершил посадку в 05:31 мск», — сказали в Центре управления полетами (ЦУП).

В сообщении отмечается, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Специалисты поисково-спасательных сил приступили к поиску аппарата. В операции принимают участие около 250 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26.

Ранее сообщалось, что Россия в 2018 году намерена увеличить количество гражданских космических пусков. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается произвести 23 старта.

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