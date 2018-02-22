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Китай планирует в 2018 году осуществить 14 запусков ракет-носителей «Чанчжэн-3»

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Фото: ТАСС/Желтоногов Юрий
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Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) в 2018 году осуществит 14 запусков ракеты-носителя «Чанчжэн-3» и продолжит вывод на орбиту навигационных спутников Beidou. Информацию об этом распространила сама организация в четверг, 22 февраля.

Всего в этом году CASC осуществит 35 ракетных запусков.

В рамках создания собственной навигационной системы Beidou Китай выведет 18 космических аппаратов, что позволит покрыть всю территорию экономического пояса Шелкового пути, сообщает ТАСС.

28 января частная китайская компания Lingtai Kongjian объявила, что в июне 2018 года запустит в космос первую в стране коммерческую ракету. Компания будет создавать компактные ракеты для спутников, которые обойдутся «очень недорого».

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