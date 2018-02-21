Власти США готовятся к войне в космосе

США наращивают финансирование оборонных возможностей в космосе, чтобы быть готовыми к войне. Об этом на втором заседании Национального космического совета Америки заявил помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

«Хотя мы бы не хотели выводить конфликты в космос, Соединенные Штаты будут готовы на случай, если это произойдет», — цитирует его слова «РИА Новости».

Макмастер также сообщил что напряжение в космическом пространстве растет по вине «противников» США, не называя определенные страны. По словам помощника, предложенный президентом РФ бюджет на 2019 год предполагает увеличение финансирования космических оборонных возможностей более чем на $1 млрд и более чем на $8 млрд в последующие пять лет.

Ранее 20 февраля стало известно, что порядка 51% американцев считают КНДР «главным врагом» США, на втором месте в данном списке оказалась Россия.