Американцы считают Россию вторым «врагом» США после КНДР

Порядка 51% американцев считают КНДР «главным врагом» США, в 2016 году враждебность данной страны отмечали лишь 16% жителей Соединенных Штатов, сообщает центр исследования общественного мнения Gallup World's Affair по итогам проведенного опроса.

На втором месте в списке «врагов» оказалась Россия, за которую проголосовали 19% респондентов. По мнению экспертов, это связано с якобы вмешательством России в американские выборы, о котором активно сообщают местные СМИ.

В России неоднократно отвергали данные обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что всё это — полная чушь и бред.

Замкнул тройку, согласно опросу, Китай (11%), за ним следует Иран (7%).

Ранее проведенный опрос показал, что граждане США опасаются вмешательства России в предстоящие выборы в конгресс. 73% респондентов заявили, что американские власти, в частности конгресс и соцсети, принимают недостаточные меры, чтобы обезопасить промежуточные выборы от «хакеров из РФ».