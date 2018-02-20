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Американцы считают Россию вторым «врагом» США после КНДР

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Фото: Global Look Prees/Cheriss May
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Порядка 51% американцев считают КНДР «главным врагом» США, в 2016 году враждебность данной страны отмечали лишь 16% жителей Соединенных Штатов, сообщает центр исследования общественного мнения Gallup World's Affair по итогам проведенного опроса.

На втором месте в списке «врагов» оказалась Россия, за которую проголосовали 19% респондентов. По мнению экспертов, это связано с якобы вмешательством России в американские выборы, о котором активно сообщают местные СМИ. 

В России неоднократно отвергали данные обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что всё это — полная чушь и бред.

Замкнул тройку, согласно опросу, Китай (11%), за ним следует Иран (7%).

Ранее проведенный опрос показал, что граждане США опасаются вмешательства России в предстоящие выборы в конгресс. 73% респондентов заявили, что американские власти, в частности конгресс и соцсети, принимают недостаточные меры, чтобы обезопасить промежуточные выборы от «хакеров из РФ».

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