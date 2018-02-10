Американцы больше доверяют ФБР, чем Трампу

Большинство жителей США доверяют Федеральному бюро расследований (ФБР) гораздо больше, чем президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные опроса Marist Poll.

Так, 66% опрошенных заявили, что при оценке какого-либо события, если слова Трампа и ФБР расходятся, они прислушаются именно к выводам бюро, а не президента. Словам Трампа в такой ситуации доверятся лишь 24%.

При этом порядка 71% американцев уверены, что ФБР не ведет политику против Трампа и не пытается специально обвинить его в связях с Россией, а просто выполняет свою работу.

В тоже время 23% опрошенных полагают, что ФБР предвзято относится к Трампу.

49% участников опроса, поддерживающих Республиканскую партию, заявили о предвзятости ФБР к Трампу. При этом 43%, напротив, считают, что бюро выполняет свои обязанности.

Опрос проводился 5–7 февраля, в нем приняли участие 807 американцев.

9 февраля портал iz.ru опубликовал результаты опроса, согласно которым 41% американцев опасается вмешательства России в предстоящие выборы в конгресс. 73% заявили, что американские власти принимают недостаточные меры, чтобы обезопасить промежуточные выборы от «хакеров из России».