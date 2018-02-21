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Секретная база США оттаивает во льдах Гренландии

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Секретная ракетная база США оттаивает во льдах Гренландии. Лагерь «Век» построили в конце 1950-х годов в разгар холодной войны. Американцы планировали использовать базу для ядерного удара по СССР. Это был настоящий «город подо льдом» с магазинами, больницей и даже кинотеатром. На базе автономно несколько месяцев могли находиться более 200 военных. Сеть подземных переходов и туннелей — более 3 км.

В 1967 году стройку остановили из-за опасений в устойчивости льда. С объекта удалили всю боевую технику и технологическое оборудование. Но в лагере остались биологические, химические и радиоактивные отходы. Вредные вещества могут вырваться в атмосферу в случае полного оттаивания. По мнению ученых, это должно произойти к 2090 году, а может, и раньше. Каждый год в связи с глобальным потеплением в Гренландии удаляется один слой льда. 

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