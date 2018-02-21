Эксперты предупредили США о худшем финансовом положении с 1940-х годов

Госдолг США может вырасти с текущих 76% до более 100% ВВП в течение ближайших десяти лет из-за агрессивной бюджетной политики. С таким предупреждением выступил в среду, 21 февраля, банк Goldman Sachs.

Финансовый институт отмечает, что Америка вступила на «неизведанную территорию», когда для обслуживания госдолга придется занимать под всё более высокие проценты.

«Если конгресс продолжит продлевать существующие политики, включая недавно принятый закон о налогах и расходах, федеральный долг слегка превысит 100% ВВП, а процентные расходы по долгу достигнут 3,5% ВВП», — цитирует РБК экономистов Goldman Sachs.

8 февраля стало известно, что государственный долг США за время президентства Дональда Трампа (с конца января 2017 года) вырос на $544 млрд.

В ходе избирательной кампании в 2016 году Трамп обещал решить проблему госдолга за два президентских срока (8 лет).

Он выразил уверенность, что его реформы приведут к быстрому росту экономики США, что поможет оплатить госдолг наличными средствами