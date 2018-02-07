Законопроект о бюджете правительства США включает повышение лимита госдолга

Проект закона о бюджете федерального правительства США на два года предусматривает повышение потолка госдолга страны с расчетом до марта 2019 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Законопроект повышает лимит госдолга до марта 2019 года, что избавляет нас от планирования бюджета от кризиса до кризиса», — приводит ее слова ТАСС.

Со своей стороны Сара Сандерс приветствовала достигнутое соглашение между республиканцами и демократами в конгрессе и отметила, что это позволит «восстановить разрушающуюся американскую инфраструктуру».

К настоящему моменту госдолг США превысил лимит в $20,5 трлн. Если он не будет повышен, стране будет угрожать дефолт.