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Законопроект о бюджете правительства США включает повышение лимита госдолга

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Проект закона о бюджете федерального правительства США на два года предусматривает повышение потолка госдолга страны с расчетом до марта 2019 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Законопроект повышает лимит госдолга до марта 2019 года, что избавляет нас от планирования бюджета от кризиса до кризиса», — приводит ее слова ТАСС.

Со своей стороны Сара Сандерс приветствовала достигнутое соглашение между республиканцами и демократами в конгрессе и отметила, что это позволит «восстановить разрушающуюся американскую инфраструктуру».

К настоящему моменту госдолг США превысил лимит в $20,5 трлн. Если он не будет повышен, стране будет угрожать дефолт.

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