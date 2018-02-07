Нижняя палата конгресса США приняла временный бюджет до 23 марта

Палата представителей Конгресса США большинством в 245 голосов приняла временный бюджет до 23 марта, чтобы избежать остановки работы правительства.

Информацию об этом распространили со ссылкой на парламент страны.

Сенат, в свою очередь, собирается урезать некоторые статьи расходов, например, на военные нужды, сообщает «РИА Новости».

Разногласия могут возникнуть и по антимиграционным мерам.

США живут по временному бюджету с октября, с начала финансового года.

22 января портал iz.ru рассказал, что Республиканская партия в сенате конгресса США не смогла договориться с представителями Демократической партии об утверждении резолюции, предусматривающей продление бюджета временного финансирования правительства до 8 февраля.

20 января подготовленный республиканцами законопроект о финансировании правительства не смог набрать необходимое количество голосов в сенате. В частности, не было собрано необходимых 60 голосов, так как за него не голосовали демократы