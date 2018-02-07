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Белый дом заявил, что демократы «держали в заложниках» правительство США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Члены Демократической партии США неоднократно «брали в заложники» правительство страны своими отказами сотрудничать с республиканцами и администрацией президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Единственные люди, которые добиваются остановки работы правительства, — это демократы. Они неоднократно держали в заложниках правительство благодаря особенностям своего политического курса», — прокомментировала она слова Трампа о возможности «закрытия» правительства.

Сандерс подчеркнула, что президент намерен бороться с демократами, если они и дальше будут «продолжать угрожать приостановкой работы правительства».

«В последний раз мы были уверены в своих силах и снова выиграли. Наша цель состоит в утверждении бюджета на два года, а также в достижении соглашения по реформе иммиграции, которую мы озвучили», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости».

Она подчеркнула, что Трамп надеется, что конгресс достигнет договоренности по иммиграционной реформе до конца марта.

В январе этого года из-за разногласий по иммиграционному закону была прекращена работа правительства США, так как отсутствовало соответствующее финансирование.

Республиканцам необходима поддержка демократов для принятия ряда ключевых положений бюджета.

6 февраля портал iz.ru сообщил, что американский лидер Дональд Трамп назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире и призвал их реформировать.

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