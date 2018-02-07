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В США создан национальный центр по отбору иммигрантов

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В США создан национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на меморандум президента США Дональда Трампа.

«Федеральное правительство должно улучшить то, как различные министерства и управления исполнительной власти ведут координацию и используют разведывательную и иную информацию, чтобы определить, какие лица представляют угрозу национальной безопасности, безопасности границ, внутренней или общественной безопасности. Чтобы достичь этой цели, правительство США должно разработать интегрированный подход к использованию данных в учреждениях, связанных с национальной безопасностью», — сказано в тексте документа.

План по реализации проекта будет представлен через полгода. Известно, что центр должен быть создан в рамках министерства внутренней безопасности в координации с Госдепартаментом, минюстом, офисом директора национальной разведки.

Ранее 6 февраля Трамп назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире и призвал к их реформе. Он вновь указал на важность строительства стены на границе с Мексикой. 12 января в ходе встречи с конгрессменами американский президент заявил, что не понимает, почему кто-то хочет, чтобы в США приезжали люди из стран Африки, Гаити и Сальвадора, и назвал эти государства «грязными дырами»

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