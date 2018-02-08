Госдолг США при Трампе вырос на $544 млрд

Государственный долг США за время президентства Дональда Трампа (с конца января 2017 года) вырос на $544 млрд. Об этом сообщил телеканал CBS.

Телеканал проанализировал принятый республиканцами и демократами временный бюджет и отметил, что несмотря на то, что потолок госдолга повышать не будут, документ всё равно приостанавливает действие лимита задолженности до 1 марта 2019 года. Фактически это открывает возможности для дефицитного финансирования.

С 11 декабря 2017 года лимит госдолга заморожен на уровне $20,456 трлн. Однако на настоящий момент госдолг уже составляет $20,494 трлн.

В ходе избирательной кампании в 2016 году Трамп обещал решить проблему госдолга за два президентских срока (8 лет).

Он выразил уверенность, что его реформы приведут к быстрому росту экономики США, что поможет оплатить госдолг наличными средствами.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн. Эксперты считают, что до 2026 года госдолг может возрасти до $30 трлн.