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Минфин США не собирается вводить санкции в отношении госдолга РФ

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Фото: TASS/ZUMA/Ron Sachs
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США не планируют вводить санкции против суверенного долга России и его производственных ценных бумаг. Об этом заявил глава минфина США Стивен Мнучин, передает ТАСС.

«Мы нацелены на конкретные санкции в отношении «плохих» физических лиц и компаний, а не на санкции в отношении долга», — сказал он на слушаниях в конгрессе США.

Ранее минфин США признал, что введение ограничительных мер против российского госдолга может привести к негативным последствиям для мирового финансового рынка и американских инвесторов.

Напомним, 30 января министерство финансов США представило доклад, в котором упомянут список лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона.

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