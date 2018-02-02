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Госдеп объяснил приостановление санкций против глав спецслужб РФ интересами США

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Фото: youtube.com
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Американская администрация приостановила действия санкций в отношении глав спецслужб России, чтобы они смогли въехать в Вашингтон. Решение обусловлено интересами национальной безопасности страны.

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт подчеркнула, что, несмотря на разногласия с Россией, существуют области, в которых страны должны сотрудничать. Речь идет о борьбе с терроризмом и группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Именно этим была обусловлена приостановка санкций против глав российских спецслужб, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, ранее стало известно, что начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников посетили Вашингтон. В частности, состоялась встреча с директором ЦРУ Майком Помпео.

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