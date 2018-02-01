США обеспокоились растущим присутствием России в Западном полушарии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал обеспокоенность в связи с растущим присутствием России в Западном полушарии.

«Она продолжает продавать оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не уважают демократические ценности», — завил дипломат.

Он призвал «быть упорным, чтобы защищаться от далеких государств, не отражающих наши фундаментальные ценности», цитирует «РИА Новости» заявление главы внешнеполитического ведомства США.

Тиллерсон вступил с речью в Техасском университете в Остине.

Как писал iz.ru, ранее Тиллерсон выражал обеспокоенность текущим состоянием российско-американских отношений и высказывался за более продуктивное взаимодействие двух стран.