Прямой эфир

Глава ЦРУ прокомментировал встречу с главами российских спецслужб

0
Фото: Global Look Press/dpa/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава ЦРУ США Майк Помпео прокомментировал встречу с главами российских спецслужб, которая состоялась на прошлой неделе. По словам Помпео, во встрече не было ничего предосудительного.

Глава ЦРУ подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждались очень «трудные темы». Помпео добавил, что США и РФ «не стесняются высказывать друг другу то, что их беспокоит», передает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников посетили Вашингтон. В рамках визита в США они встретились с Майком Помпео.

По словам президента России Владимира Путина, Россия снабжает спецслужбы США информацией о готовящихся терактах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не стал комментировать информацию о рабочих поездках и встречах российских спецслужб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецслужбы США и РФ прорабатывают совместную работу в рамках ЧМ-2018
Антонов заявил о необходимости сотрудничества спецслужб РФ и США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017