Глава ЦРУ прокомментировал встречу с главами российских спецслужб

Глава ЦРУ США Майк Помпео прокомментировал встречу с главами российских спецслужб, которая состоялась на прошлой неделе. По словам Помпео, во встрече не было ничего предосудительного.

Глава ЦРУ подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждались очень «трудные темы». Помпео добавил, что США и РФ «не стесняются высказывать друг другу то, что их беспокоит», передает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников посетили Вашингтон. В рамках визита в США они встретились с Майком Помпео.

По словам президента России Владимира Путина, Россия снабжает спецслужбы США информацией о готовящихся терактах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не стал комментировать информацию о рабочих поездках и встречах российских спецслужб.