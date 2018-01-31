В Кремле отказались комментировать контакты российских спецслужб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался в среду комментировать информацию о рабочих поездках и встречах российских спецслужб.

«Не буду комментировать работу российских специальных служб», — заявил Песков на просьбу журналистов во время традиционного брифинга прокомментировать данные о том, что якобы глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ездил в США для встречи с американскими коллегами, а директор ЦРУ встречался с коллегами из России, передает «Федеральное агентство новостей».

Накануне посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что спецслужбы РФ и США думают о совместной подготовке Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в кратчайшие сроки намерен опубликовать докладную записку о злоупотреблениях со стороны спецслужб во время президентских выборов в США в 2016 году.