Прямой эфир

СМИ сообщили о встрече в Вашингтоне глав разведок РФ и США

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников посетили Вашингтон. Об этом в четверг пишет Washigton Post.

По информации издания, главы ФСБ и СВР встречались с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майком Помпео. Встречался ли Помпео с главой ГРУ Коробовым, неизвестно.

Такой большой делегации российских высокопоставленных руководителей разведслужб в США не припомнит никто из экспертов.

Издание пишет также, что у некоторых американских чиновников «этот необычный визит вызвал обеспокоенность», так как Москва, по их мнению, может воспринять это как признак готовности администрации Трампа оставить позади тему вмешательства России в президентские выборы в США.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов также сообщал ранее, что директор СВР Сергей Нарышкин посетил США для консультации с коллегами в сфере борьбы с терроризмом.

Президент РФ Владимир Путин заявил в минувший вторник, что Россия снабжает спецслужбы США информацией о готовящихся терактах, напоминает BFM.RU. Глава государства отметил также, что американцы сообщили россиянам информацию о теракте, готовившемся в Петербурге.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался накануне комментировать информацию о рабочих поездках и встречах российских спецслужб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецслужбы США и РФ прорабатывают совместную работу в рамках ЧМ-2018
В Кремле отказались комментировать контакты российских спецслужб

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017