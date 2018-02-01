СМИ сообщили о встрече в Вашингтоне глав разведок РФ и США

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников посетили Вашингтон. Об этом в четверг пишет Washigton Post.

По информации издания, главы ФСБ и СВР встречались с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майком Помпео. Встречался ли Помпео с главой ГРУ Коробовым, неизвестно.

Такой большой делегации российских высокопоставленных руководителей разведслужб в США не припомнит никто из экспертов.

Издание пишет также, что у некоторых американских чиновников «этот необычный визит вызвал обеспокоенность», так как Москва, по их мнению, может воспринять это как признак готовности администрации Трампа оставить позади тему вмешательства России в президентские выборы в США.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов также сообщал ранее, что директор СВР Сергей Нарышкин посетил США для консультации с коллегами в сфере борьбы с терроризмом.

Президент РФ Владимир Путин заявил в минувший вторник, что Россия снабжает спецслужбы США информацией о готовящихся терактах, напоминает BFM.RU. Глава государства отметил также, что американцы сообщили россиянам информацию о теракте, готовившемся в Петербурге.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался накануне комментировать информацию о рабочих поездках и встречах российских спецслужб.