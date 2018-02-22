Китайская космическая станция «Тяньгун-1» упадет на Землю ориентировочно 10 апреля

Первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» массой в 8,5 т будет выведена с орбиты в плотные слои атмосферы Земли 10 апреля. Такой прогноз дал американский специализированный сайт, пользующийся данными Системы контроля космического пространства США.

За вывода с орбиты «Тяньгуна-1» будут наблюдать Межагентский координационный комитет по космическому «мусору» (IADC).

Существует вероятность того, что несгоревшие обломки станции могут достичь поверхности Земли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специалистов.

Европейское космическое агентство (ЕКА) не может поручится за точную дату падения и дает «окно» события с 25 марта по 17 апреля.

Стация находилась на орбите с 2011 года и приняла две экспедиции китайских космонавтов.

15 февраля портал iz.ru рассказал о том, что Головной научный институт госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш предлагает способ идентификации космических аппаратов на околоземной орбите с помощью специального вещества, нанесенного на корпус.

При изготовлении спутников предлагается добавлять в материал корпуса или наносить на его поверхность специальное вещество, в химическом составе которого будут закодированы задачи аппарата и страна-владелец.