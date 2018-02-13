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«Роскосмос» отправляет на МКС космический грузовик «Прогресс МС-08»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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«Роскосмос» отправит ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» к международной космической станции (МКС). Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщает, что старт осуществится с космодрома Байконур 13 февраля в 11:13 мск.

Планировалась, что ракета отправится к МКС 11 февраля. Старт был намечен на 11:59, однако в расчетное время ракета осталась на стартовом комплексе. Позже в «Роскосмосе» пояснили, что на старте пришла команда на автоматическое выключение двигателей, а пуск перенесен на резервную дату, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сближение и стыковка с МКС впервые в истории пройдет по укороченной двухвитковой схеме, сейчас это время упущено, поэтому корабль достигнет станции спустя двое суток после старта — 15 февраля в 13:45.

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