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На ракете-носителе для следующего космогрузовика заменят борткомпьютер

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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На ракете-носителе «Союз-2.1а» заменят блок бортового компьютера. Именно на ней планируется через несколько дней направить к МКС очередной космический грузовик «Прогресс М-08».

«Подтверждаю, что запуск 13 февраля. Полет «Прогресса М-08» к МКС пройдет по стандартной двухсуточной схеме, с короткой двухвитковой что-то нам пока не везет», — сообщил источник в космической отрасли.

Ранее планировалось запустить грузовик по более короткой схеме: в этом случае от старта до стыковки проходит около 50 часов.

В октябре 2017 по короткой схеме планировалось отправить предыдущий грузовик «Прогресс МС-07». Однако, запуск был отменен автоматикой, и корабль добрался до МКС за «стандартные» двое суток.

«Пока имеет место единичный отказ, может, что-то с разъемами было. Проверили — всё вроде нормально работает, но тем не менее компьютер меняется, но это стандартная схема, так положено», — цитирует «РИА Новости» своего собеседника.

Портал iz.ru сообщал, что Россия в 2018 году намерена увеличить количество гражданских космических пусков. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается произвести 23 старта.

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