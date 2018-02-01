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«Роскосмос» анонсировал комплекс для сверхтяжелых ракет на Восточном

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Фото: roscosmos.ru
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Комплекс для ракет сверхтяжелого класса будет создан на космодроме Восточный.

Как сообщает РБК со ссылкой на главу корпорации «Роскосмос» Игоря Комарова, уже определены три этапа строительства.

«До 2028 года здесь будут созданы комплекс и наземная инфраструктура и одновременно будет разработана ракета-носитель сверхтяжелого класса», — добавил он, имея в виду создание комплекса на космодроме Восточный.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Роскосмос» рассказал об успешном выводе на расчетную орбиту двух российских спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

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