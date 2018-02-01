Прямой эфир

Запущенные с Восточного российские спутники вышли на орбиту

0
Фото: roscosmos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роскосмос» сообщил об успешном выводе на расчетную орбиту двух российских спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

Разгонный блок «Фрегат» был запущен с космодрома Восточного. Он нес 11 спутников, в том числе девять иностранных. В госкорпорации отметили, что отделение иностранных спутников произойдет в 7:33 по московскому времени.

Третий пуск с Восточного был запланирован на 22 декабря, однако был перенесен после неудачного второго пуска. Тогда был потерян российский метеоспутник «Метеор-М» и 18 малых аппаратов.

В этой связи было принято решение о переносе третьего пуска, передает «РИА Новости».

Спутники «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. В частности, в их задачи входит наблюдение за гидрометеорологическими явлениями, крупными выбросами загрязняющих веществ в природу, ледовой обстановки и т.п.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
SpaceX вывела на орбиту спутник связи на носителе Falcon 9
Новый спутник «Роскосмоса» сможет искать нефть
Конкурс на разработку аппарата объявят уже в I квартале 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017