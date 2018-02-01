Запущенные с Восточного российские спутники вышли на орбиту

«Роскосмос» сообщил об успешном выводе на расчетную орбиту двух российских спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

Разгонный блок «Фрегат» был запущен с космодрома Восточного. Он нес 11 спутников, в том числе девять иностранных. В госкорпорации отметили, что отделение иностранных спутников произойдет в 7:33 по московскому времени.

Третий пуск с Восточного был запланирован на 22 декабря, однако был перенесен после неудачного второго пуска. Тогда был потерян российский метеоспутник «Метеор-М» и 18 малых аппаратов.

В этой связи было принято решение о переносе третьего пуска, передает «РИА Новости».

Спутники «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. В частности, в их задачи входит наблюдение за гидрометеорологическими явлениями, крупными выбросами загрязняющих веществ в природу, ледовой обстановки и т.п.