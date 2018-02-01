SpaceX вывела на орбиту спутник связи на носителе Falcon 9

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи GovSat-1. Старт произведен с космодрома на мысе Канаверал в 16:25 по времени Восточного побережья США (00:25 мск).

Спутник предназначен для обеспечения передачи данных по защищенному каналу для государственных нужд. Срок эксплуатации аппарата — 15 лет, его масса — около 4 т.

Первая ступень этого носителя в мае 2017 года уже побывала в космосе и была возвращена на землю. На этот раз такой возврат не планируется, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru, в январе был утрачен американский секретный спутник Zuma, который также запустила SpaceX на Falcon 9. Компания утверждает, что ракета-носитель работала штатно. Расследование причин инцидента еще не завершено.

Стало известно, что утраченный американский секретный спутник Zuma был очень дорогим в производстве: его стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов США.