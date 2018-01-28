Названа дата пуска ракеты-носителя Falcon Heavy

Первый пуск ракеты-носителя Falcon Heavy запланирован на 6 февраля.

Информацию об этом распространил глава корпорации SpaceX Илон Маск в воскресенье, 28 января.

«Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки «Аполлона» 39A на мысе Канавера», — написал он в своем микроблоге.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2018

25 января Компания SpaceX объявила об успешном проведении огневого испытания ракеты-носителя Falcon Heavy.

11 января портал iz.ru сообщил, что первый демонстрационный старт Falcon Heavy, которую SpaceX строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, состоится в январе. Позже компания во второй раз отменила плановое огневое испытание.