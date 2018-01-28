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Маск объявил дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Глава компании SpaceX Илон Маск объявил дату пуска ракеты–носителя Falcon Heavy.

«Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки «Аполлона» 39A на мысе Канаверал», — написал Маск в Twitter.

Он также отметил, что за пуском можно будет наблюдать со специальной площадки для обозрения.

Ранее 25 января компания SpaceX объявила об успешном проведении огневого испытания ракеты-носителя. Ракету строят для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс.

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