Пользователи заподозрили Маска в намерении продавать огнеметы для детей
Пользователи портала Reddit заподозрили гендиректора SpaceX Илона Маска в намерении продавать огнеметы для детей. Об этом пишет HypeBeast.
Посетители сайта фирмы The Boring Company, финансирующей строительство туннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном, выяснили, что можно попасть на страницу с концептом огнемета, если перейти по ccылке boringcompany.com/flamethrower и ввести пароль flame («пламя»). К настоящему моменту пароль был изменен.
На странице с концептом указана стоимость товара — $600, однако он пока не доступен для покупки.
В декабре Илон Маск написал в своем аккаунте в Twitter, что выпустит огнемет, если будет распродано 50 тыс. кепок The Boring Company стоимостью $20. Он также заявил, что «дети полюбят его».
25 января компания SpaceX объявила, что ракета-носитель Falcon Heavy прошла успешное огневое испытание.