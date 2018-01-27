Пользователи заподозрили Маска в намерении продавать огнеметы для детей

Пользователи портала Reddit заподозрили гендиректора SpaceX Илона Маска в намерении продавать огнеметы для детей. Об этом пишет HypeBeast.

Посетители сайта фирмы The Boring Company, финансирующей строительство туннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном, выяснили, что можно попасть на страницу с концептом огнемета, если перейти по ccылке boringcompany.com/flamethrower и ввести пароль flame («пламя»). К настоящему моменту пароль был изменен.

На странице с концептом указана стоимость товара — $600, однако он пока не доступен для покупки.

В декабре Илон Маск написал в своем аккаунте в Twitter, что выпустит огнемет, если будет распродано 50 тыс. кепок The Boring Company стоимостью $20. Он также заявил, что «дети полюбят его».

I know it’s a little off-brand, but kids love it — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2017

25 января компания SpaceX объявила, что ракета-носитель Falcon Heavy прошла успешное огневое испытание.