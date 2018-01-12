Илон Маск случайно посетил секс-вечеринку и поговорил о технологиях

Американский инженер, предприниматель Илон Маск летом минувшего года посетил вечеринку предпринимателя Стива Джурветсона в Калифорнии. Основатель компаний SpaceX и Tesla принял вечеринку за «костюмированный корпоратив», об этом заявили представители бизнесмена, комментируя цитаты из еще не опубликованной книги.

Ранее Vanity Fair опубликовало выдержку из книги Эмили Чанг «Бротопия». Автор утверждал, что на той вечеринке употреблялись наркотики, а затем гости мероприятия устроили оргию, сообщает «РИА Новости».

Представитель Маска указал, что тот провел на вечеринке несколько часов и покинул дом Джурветсона в час ночи после бесед с несколькими предпринимателями о технологиях и руководстве компаниями, добавляет «Газета.ру».

«Ему (Маску — Прим. ред.) показалось, что это было корпоративное мероприятие с тематическими костюмами, а не «секс-вечеринка», — объяснил произошедшее представитель бизнесмена.

Ранее стало известно, что компания SpaceX Илона Маска привлекла $350 млн и стала одной из самых дорогих частных компаний ценой в $21 млрд.